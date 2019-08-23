Adana'da trafikte sahte plakalı araç

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu, aracın trafikten men edildiğini ve üzerinde haciz bulunduğunu belirledi.

9 BİN LİRA CEZA YEDİ

Polis, araç sürücüsü ve sahibi Fatih K'ya "ehliyetsiz araç kullanma" ve "sahte plaka" nedeniyle 9 bin lira ceza kesti.

Fatih K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.