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Adana'da trafikte sahte plakalı araç

Trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.

AA | 23.08.2019 - 20:26..
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Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu, aracın trafikten men edildiğini ve üzerinde haciz bulunduğunu belirledi.

9 BİN LİRA CEZA YEDİ

Polis, araç sürücüsü ve sahibi Fatih K'ya "ehliyetsiz araç kullanma" ve "sahte plaka" nedeniyle 9 bin lira ceza kesti.

Fatih K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da trafikte sahte plakalı araç

Adana'da trafikte sahte plakalı araç

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