Adana'da travestinin evinde yakalanan baba öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Ramazan T. (59), travesti arkadaşı olan Ercan Z.'nin (54) evine gitti.

Bu sırada oğlu Ali T. (29) ile annesi Saliha T., Ramazan T.’yi takip etti.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra bir apartmanın zemin katında bulunan daireye annesi Saliha T. ile giren Ali T., babası Ramazan T.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saliha T. ile Ali T., olay yerinden hızla kaçtı. Ercan Z. ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ANNE VE OĞLU HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan T.’nin öldüğünü belirledi. Olayın görgü tanığı olan Ercan Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan T.’nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Ali T. ile yanında bulunan annesi Saliha T., polis ekiplerince her yerde aranıyor.