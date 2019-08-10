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Adana'da travestinin evinde yakalanan baba öldürüldü

Adana’da bir kişi, travestinin evinde yakaladığı babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ve olay anında yanında olan annesi, her yerde aranıyor.

İHA | 10.08.2019 - 11:31..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Ramazan T. (59), travesti arkadaşı olan Ercan Z.'nin (54) evine gitti.

Bu sırada oğlu Ali T. (29) ile annesi Saliha T., Ramazan T.’yi takip etti.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra bir apartmanın zemin katında bulunan daireye annesi Saliha T. ile giren Ali T., babası Ramazan T.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saliha T. ile Ali T., olay yerinden hızla kaçtı. Ercan Z. ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana'da travestinin evinde yakalanan baba öldürüldü

ANNE VE OĞLU HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan T.’nin öldüğünü belirledi. Olayın görgü tanığı olan Ercan Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan T.’nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Ali T. ile yanında bulunan annesi Saliha T., polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Adana'da travestinin evinde yakalanan baba öldürüldü

Adana'da travestinin evinde yakalanan baba öldürüldü

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