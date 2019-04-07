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Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da, bu yıl 7. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle renkli görüntülere sahne oldu.

DHA | 07.04.2019 - 03:34..
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Havanın en güzel olduğu Nisan ayında yeşeren portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde Adana'da herkesi bir araya getiren neşeli bir sokak karnavalı var: Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi, Atatürk Parkı'nda toplandı. Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, kortej yürüyüşüyle renkli görüntüler oluşturdu.

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Katılımcılar, parkta başladıkları yürüyüşü Ziyapaşa Bulvarı'nda sürdürüp Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdirdi.

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

DANS VE GÖSTERİLERLE TÜM ŞEHİR EĞLENDİ

Yürüyüşe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, belediye başkanları, karnavalın fikir öncüsü ve "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile sanat camiasından isimler katıldı.

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Katılımcılar, törende selamlama konuşmasının ardından gongu çalarak karnavalı başlattı. Etkinlik kapsamında çeşitli dans gösterileri ve konserler düzenlendi.

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

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