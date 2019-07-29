Adana'da uyuşturucu bağımlıları evi kundakladı

Deniz Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki İlhami Uğur, evinin karşısındaki binayı mesken tutan uyuşturucu bağımlılarını uyardı.

BIÇAKLAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Uyuşturucu kullanmamaları için uyarı alan bağımlılarla, Uğur arasındaki tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya dönüştü. Uğur, Nevzat U.'yu bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Nevzat U., vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürüldü. Nevzat U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, firari İlhami Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI LİKİT BOMBAYLA EVİ BOMBALADI

Gece saatlerinde ise Uğur’un evi, uyuşturucu bağımlıları tarafından likit bomba atılarak kundaklandı. Pencereden atılan likit bombayla evdeki klima, televizyon ve çekyatlar yandı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak, evin bir odası tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Bu sırada evde kimsenin bulunmaması, yaralanma veya can kaybının önüne geçti.