Adana'da uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde henüz 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran F.S., iki gün önce balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti.

DALGIÇ POLİSLER ALARMA GEÇTİ

Annesi A.S. de sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince, balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı.

Bunun üzerine anne, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, F.S.'nin uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ndeki dalgıç polislere bilgi verdi.

AKŞAM ARA VERİLDİ

Olay yerine gelen dalgıç polisler, tekne ile F.S.'nin düşmüş olabileceği yere gelerek, burada genci aramaya başladı. Ancak F.S., bir türlü bulunamadı. Gün boyunca nehirde aranan genç bulunamayınca, akşam aramalara ara verildi.

SABAH ARAMASINDA BULUNDU

Bu sabah yeniden nehrin bulunduğu bölgeye gelen dalgıç polisler, tekrar arama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalarda gencin cesedi, köprünün hemen alt tarafında bulundu. Çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir annenin feryadı İZLE

"DÜĞÜN YAPACAĞIM"

Dün anne A.S. de "Oğlumun ölüsü bulunursa şeker dağıtacağım, ona düğün yapacağım, davul çaldıracağım." diye feryat etmişti.