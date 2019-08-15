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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Seyhan ilçesinde bir parkta uyuşturucu satıldığını ihbar alan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İHA | 15.08.2019 - 09:11..
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Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta uyuşturucu satıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

12 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine polis uyuşturucu sattığı öne sürülen Garip B. ile Cumali A.'yı yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise 5 paket ve 1 poşet içinde 12.76 gram bonzai ele geçirildi.

UYUŞTURUCU DEĞİL SİGARA VERDİK

Zanlıların alınan ifadesinde ise, "Biz parkta uyuşturucu alıyorduk. Yanımıza gelen şahıslar bizim uyuşturucu kullandığımızı görünce bizden uyuşturucu istedi. Ancak biz onlara normal sigara verdik uyuşturucu vermedik." dedikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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