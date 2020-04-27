Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde, yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

4 BİN 322 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'nde mısır tarlası içinde ekili vaziyette 4 bin 322 kök kenevir bitkisi, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde yapılan ev aramasında 280 gram kubar esrar, 557 kök kenevir bitkisi ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.