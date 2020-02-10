Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul'da katıldığı nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim" dedi.

Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da, okula giden öğrenciler ile vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

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Apple tedarikçisi Foxconn'dan çalışanlara uyarı: İşe gelmeyin

Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn; çalışanlarından, yayılmaya devam eden koronavirüs endişesi nedeniyle, Lunar yeni yıl tatili bitimi olan 10 Şubat sonrasında da işe dönmemelerini istedi.