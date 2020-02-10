Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda 1 kilo 20 gram esrar, 564 gram sentetik uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirilirken, H.A, S.K, M.B, Ş.B, M.Ü, K.K. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ü, K.K. ve M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.