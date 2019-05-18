Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Caner A. (36) Haluk K. (33) Barış Y. (25) ve Zeki Can Ü.'nün (25) uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.
196 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU
Şüpheliler, Seyhah ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 196 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirildi.
EV HAPSİ ALDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.