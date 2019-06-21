Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da Özel Harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Geniş kapsamlı olarak yapılan şafak operasyonunda polisler tam teçhizatlı bir vaziyette adreslere baskın düzenledi.

POLİS BASKINI

Baskın sırasında evden kaçmak isteyen zanlı havaya ateş edilerek durduruldu

Özel Hareket polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskın sırasında bir şüpheli evinin damından atlayarak kaçmaya başladı.

Özel hareket timleri zanlının peşinden koşarak havaya ateş açtı. Ardından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak polis aracına bindirildi.

58 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon genelinde gözaltına alınan 58 zanlı ise adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





Operasyonda, 13 gram kokakin, 125 adet ectasy hap, 55 adet lyrica hap, 58 gram esrar maddesi, 2 gram skunk maddesi, 10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 76 gram metamfetamin ile 57 gram eroin ele geçirildi.













