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Adana'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Ceyhan ilçesinde ihbar alınan evlere düzenlenen operasyonda 900 gram esrar, 1.775 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA | 12.06.2019 - 08:52..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Mahfuz Ş. (26), Bülent C. (34) ve Ramazan E.’nin (46) uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.

Polis, ihbar üzerine zanlıların bulunduğu adreslere baskın düzenledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

EVLERİNDEKİ ZULALAR BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan baskında 3 zanlı da yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 900 gram kubar esrar,1.775 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 124 fişek ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE YURT DIŞI YASAĞI

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahfuz Ş. ile Bülent C. tutuklanırken, Ramazan E.’ye adli kontrol tedbiri uygulanarak, yurt dışına çıkma yasağı verildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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