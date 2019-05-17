Adana'da uyuşturucu satan müzisyen yakalandı

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu akşam İspanya'da karşı karşıya gelecek. Kazanan ekibimiz Euroleague'de adını finale yazdıracak.

Çinli şirket Huawei, başta İngiltere olmak üzere hükümetlerle casusluk yapmayacağına dair anlaşma imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Her yıl milyonlarca insanın ABD'de yaşama umudu olan Green Card sistemi çekilişten puanlama usulüne geçiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 48 kişi hakkında gözaltı kararı verirken, Bursa merkezli 25 ilde de 49 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak ile sis bekleniyor.