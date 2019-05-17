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Adana'da uyuşturucu satan müzisyen yakalandı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan saksafon sanatçısı olduğunu söyleyen zanlı tutuklandı.

İHA | 17.05.2019 - 09:10..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A. isimli bir şahsın merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesinde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.

HAP SATARKEN YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, Ali A.’yı başka bir kişiye uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı.

Adana'da uyuşturucu satan müzisyen yakalandı

"BEN SAKSAFONCUYUM" DEDİ

Ali A.’nın üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ali A. saksafon sanatçısı olduğunu uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satan müzisyen yakalandı

Adana'da uyuşturucu satan müzisyen yakalandı

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