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Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya, güvenlik görevlileri geçit vermemek için üst düzey çaba sarf ediyor.

İHA | 26.12.2018 - 09:18..
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Adana’da bu yıl 3 bine yakın yapılan operasyonda; 4 bin 500 kişiye yakın gözaltına alınan zehir tacirinden 900’ü tutuklanıp 1.5 tona yakın uyuşturucu, 3 milyon civarında uyuşturucu hap ele geçirilince, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları sokaklardan temizlendi.

SATACAK ADAM KALMADI

Yapılan operasyonlar sayesinde sokakta uyuşturucu satacak eleman bulamayan torbacıların; Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi’ndeki bir evin duvarına, "Torbacı kalmadı" diye yazması dikkat çekti.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

İLAN VERMİŞLERDİ

Uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri tarafından 2 yıl önce de 2063 sokakta bulunan bir duvara, “100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor” yazarak ilan vermişlerdi.

Şimdi ise bu yazının yazıldığı sokağın biraz gerisine, “Torbacı kalmadı” diye yazarak itiraf etmeleri vatandaşı mutlu ediyor.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

BAKAN SOYLU İŞİN ÜZERİNE GİTTİ

Bu durum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumu sırasında, “Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır” sözlerini de kanıtlar nitelikte.

MAHALLELİDEN TEŞEKKÜR

Mahallede oturan vatandaşlar da daha önceki yıllarda, sokakta sürekli uyuşturucu satıldığını ancak yapılan baskınlar sonunda artık kimsenin uyuşturucu satamadığını belirterek, "Devletimize ve polisimize teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde artık mahallemiz temizlendi. Burada duvara da yazı yazarak torbacı arıyorlar ama artık mahallemizde torbacı yok" diye konuştu.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

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