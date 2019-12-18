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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

İHA | 18.12.2019 - 07:52..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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