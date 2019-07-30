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Adana'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Marco

Hassas burunlu detektör köpek "Marco" iki günde iki otomobilde 33 kilo 550 gram esrar bulurken yakalanan 5 zanlı da tutuklandı.

İHA | 30.07.2019 - 09:21..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Polis, şahısların Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu kullanarak İncirlik Park Alanı’ndan geçeceğini de öğrendi.

Bu bilgi üzerine park alanında otomobili beklemeye başlayan ekipler, Malek A.’nın kullandığı otomobili bir süre sonra park alanında durduruldu.

UYUŞTURUCU BULUNAMAYINCA "MARCO" DEVREYE GİRDİ

Polis, otomobil sürücüsü ve yanındaki Fahd İbrahim isimli şahsı otomobilden indirip arama yapmaya başladı. Yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpeği "Marco" devreye girdi. Marco otomobilin bagajına tepki verdi.

Adana'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Marco

BAGAJA GİZLENMİŞ 27 KİLO ESRAR BULDULAR

Polis bagajı açıp kontrol ettiğinde gizlenmiş valiz içinde, 131 pakette 27 kilo 300 gram toz esrar ele geçirdi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların parmak izi incelemesinde, isminin Fahd İbrahim olduğunu söyleyen zanlının sahte kimlik taşıdığı, gerçek isminin Halit İ. olduğu ortaya çıktı. Zanlıların valizden haberleri olmadığını, Nevşehir’e kimlik çıkartmaya gittiklerini söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Marco

MARCO, DÜN DE 3 KİŞİYİ HAPSE GÖNDERDİ

Marco dün de durdurulan bir otomobilin bagajında yedek lastik içine saklanmış 6 kilo 250 gram toz esrarı bulmuş, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı.
Adana'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Marco


Adana'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Marco

Adana'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Marco

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