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Adana'da uyuşturucuya başlatılan kız çocuğu kayıp

15 yaşında uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğundan 27 gündür haber alınamıyor.

İHA | 20.08.2019 - 09:40..
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40 yaşındaki Ayşe Aksu 20 yıl önce Hasan Tiryaki ile Gaziantep'te evlendi. Bu evlilikten 4 çocukları oldu. Ancak Aksu, eşi kendisine sürekli şiddet uyguladığı için ondan 5 yıl önce boşanıp Adana'ya yerleşti.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILDIĞINI ÖĞRENDİ

Çocuklarına tek başına bakıp onları büyütmeye çalışan Aksu'nun 15 yaşındaki kızı H.N.T. bir süre önce 6 gün eve gelmedi. Anne park park dolaşıp kızını buldu ancak anne kızının uyuşturucuya alıştırıldığını öğrendi. Hemen kızını AMATEM'e götürerek tedavisini başlattı. Ancak bu da çare olmadı. Kız çocuğu 25 Temmuz günü akrabasına gittikten sonra bir daha eve dönmedi.

Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27 gündür kayıp

KIZINDAN 27 GÜNDÜR HABER ALAMIYOR

Polise başvuran Ayşe Aksu, kızından 27 gündür haber alamadı. Anne Aksu, kızının kendisine çok düşkün olduğunu, bu zamana kadar yaşaması halinde mutlaka eve döneceğini söyleyerek, "Ben artık kızımın hayatından endişe ediyorum. Ona bir şey olmasaydı mutlaka eve dönerdi. Bir kız çocuğu 25 gündür nerede kalır ne yapar. O gittiğinden beri ben yaşamıyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Eşimden şiddet gördüm kaçtım buraya geldim. Gerekirse kızım için bu şehri de terk ederim" dedi.

"SANA NE OLDUYSA BEN KABUL EDİYORUM"

Gözyaşları içinde kızına seslenen Aksu şöyle devam etti: "Kızım beni izliyorsan ne olursan gel. Sana ne olduysa ben kabul ediyorum. Seni kaçıranlar getirip eve bıraksınlar onlardan şikayetçi olmayacağım. Yeter ki seni sağ salim evine getirsinler. Kızım ben seni çok özledim ne olur evine dön. Sen astım hastasısın. İlacın olmadan ne yapıyorsun." Kızı astım hastası olduğu için onu kandırıp uyuşturucunun iyi geldiği söylenerek uyuşturucuya alıştırıldığını söyleyen anne Aksu, kızının tişörtüne sarılıp onu koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da uyuşturucuya başlatılan kız çocuğu kayıp

Adana'da uyuşturucuya başlatılan kız çocuğu kayıp

Adana'da uyuşturucuya başlatılan kız çocuğu kayıp

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