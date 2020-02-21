taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1221
Euro
6.6157
Altın
1637.01
Borsa
116664.02
Gram Altın
321.798
Bitcoin
60314.23

Adana'da kumalığı kabul etmeyen kadın öldürüldü

Bir şahıs, kuma olarak gitmeyen genç kadını önce uçurumdan attı, sonra başından taşla ezerek öldürdü. Olay sonrası Suriye'ye kaçma planı yapan iki şüpheli yakalandı.

İHA | 21.02.2020 - 15:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde evli olan OÇ., Şanlıurfa'da yaşayan Zeliha Armağan ile evlenmek istedi. Kuma gitmeyi kabul etmeyen genç kadın, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı.

O.Ç. kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için ikna etmeye çalıştı.

İKNA EDEMEYİNCE UÇURUMDAN ATTI

H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Zeliha Armağan ikna olmayınca O.Ç., Adana'nın Pozantı ilçesinde arabayı durdurarak kadını uçurumdan aşağı attı.

Adana'da kumalığı kabul etmeyen kadın öldürüldü

BAŞINI TAŞLA EZDİ

Katil, bir süre sonra Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

CESEDİ BULUNDU

M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü iddia etti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu.

SURİYE'YE KAÇMA PLANI YAPTILAR

Emniyet Güçleri, zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana polisi kısa sürede zanlıların, Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını tespit ederek, iki kişiyi yakaladı.

Zanlılar, sorguları alınmak üzere Adana'ya getirildi.

İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı
Kına gecesinde damadının boğazını keserek yaşamına son veren kayınbaba, "Zaten fırsat kolluyordum. Aramızda tartışma çıkınca da bıçakla boğazını kestim." dedi.
İranlı bağırsağından çıkan uyuşturucuyu kabul etmedi
Adana’da yakalanan İran uyruklu bir şahsın çekilen tomografisinde bağırsağında 47 paket uyuşturucu olduğu tespit edilip ilaç yöntemiyle 5 gün sonra çıkarıldı.
İstanbul'da rögar kapakları hırsızların hedefi oldu
Beşiktaş TEM Bağlantı yolunda bulunan rögar kapaklarından biri çalınırken, kaza yaşanmaması için sürücüler dubayla önlem aldı.
Siirt'te genç çoban ölü halde bulundu
Siirt'te hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban arazide ölü bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı, dede oluyor
Acun Ilıcalı, dede oluyor
66
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
254
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
451
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
58
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
219
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
112
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir