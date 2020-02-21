Adana'da kumalığı kabul etmeyen kadın öldürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde evli olan OÇ., Şanlıurfa'da yaşayan Zeliha Armağan ile evlenmek istedi. Kuma gitmeyi kabul etmeyen genç kadın, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı.

O.Ç. kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için ikna etmeye çalıştı.

İKNA EDEMEYİNCE UÇURUMDAN ATTI

H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Zeliha Armağan ikna olmayınca O.Ç., Adana'nın Pozantı ilçesinde arabayı durdurarak kadını uçurumdan aşağı attı.

BAŞINI TAŞLA EZDİ

Katil, bir süre sonra Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

CESEDİ BULUNDU

M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü iddia etti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu.

SURİYE'YE KAÇMA PLANI YAPTILAR

Emniyet Güçleri, zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana polisi kısa sürede zanlıların, Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını tespit ederek, iki kişiyi yakaladı.

Zanlılar, sorguları alınmak üzere Adana'ya getirildi.