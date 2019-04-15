Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da saat gece 1 sularında bir evde yangın meydana geldi. Yangın sonucu iki katlı müstakil evin üst katı kullanılamaz hale geldi. Komşularının evden yükselen dumanı fark etmesi sonrası itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine Haydar D., eşi ve iki çocuğu yanmaktan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

ELEKTRİK TELLERİ KOPTU

Yangın sırasında sokaktan geçen elektrik telleri zarar gördü ve bazı elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinden zarar görülmemesi için sokağa bağlı elektrik akımı kesildi.

Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının nasıl çıktığının belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.





















