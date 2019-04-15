taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78575
Euro
6.54365
Altın
1289.04
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.923

Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Yangına uykuda yakalanan ev sakinleri, komşularının evden yükselen dumanı fark etmesi üzerine kurtuldu.

İHA | 15.04.2019 - 03:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana’da saat gece 1 sularında bir evde yangın meydana geldi. Yangın sonucu iki katlı müstakil evin üst katı kullanılamaz hale geldi. Komşularının evden yükselen dumanı fark etmesi sonrası itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine Haydar D., eşi ve iki çocuğu yanmaktan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

ELEKTRİK TELLERİ KOPTU

Yangın sırasında sokaktan geçen elektrik telleri zarar gördü ve bazı elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinden zarar görülmemesi için sokağa bağlı elektrik akımı kesildi.
Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının nasıl çıktığının belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

297
Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

14
CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

CHP'den Maltepe için YSK'ya itiraz

10
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

1
İngiltere'de mahkum gardiyanı yaraladı

İngiltere'de mahkum gardiyanı yaraladı

3
Poşet kullanımında düşüş var

Poşet kullanımında düşüş var

8
Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir