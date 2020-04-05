Adana'da yasağa rağmen pazarda maske takmadılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi.
Adana’nın Beyazevler Semt Pazarı’nda ise alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşlar kurallara uymadı.
MEYVE SEBZEYİ SEÇEREK ALDILAR
Vatandaşlardan bazıları maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaparken, bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.
'MASKE SİPARİŞİ VERDİM GELMEDİ' DEDİ
Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz, eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini belirtti.