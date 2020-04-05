1 Ardern: Korona önlemlerine uymayanlar aptal Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert tepki gösterdi.

2 Trump: Maske takmak istemiyorum ABD Başkanı Donald Trump, "Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir." dedi.

3 18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

4 Adana'da yasağa rağmen pazarda maske takmadılar Semt pazarlarında, maske takma zorunluluğuna bazı kişiler uymazken, bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve sebzeyi seçerek aldı.

5 UEFA'dan Belçika'ya 'turnuvalara almayız' tehdidi Belçika, önceki gün lider Club Brugge'ü şampiyon olarak tescil etmeye karar verdi. Ancak liglerin tamamlanmasını isteyen UEFA, ülke takımlarını Avrupa kupalarına göndermemek ile tehdit etti.

6 ABD'de uçaklar boş sefer yapıyor ABD'de sefere hazırlanan bir uçakta görevli kabin memuru, tek yolcu için beklerken görüntülendi.