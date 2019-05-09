Adana'da yaşlı adamı otobüsten attılar

J. R. Stroop'un 1935 yılında geliştirdiği üç kısımdan oluşan bir bilişsel kontrol testidir.

Sonuçlara dair rakam vermeyen MAK Danışmanlık, yaptığı araştırmada Ekrem İmamoğlu'nun oylarının artma potansiyelinde olduğunu belirtti.

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Çocuklarda doğru tedavi polen alerjisini ortadan kaldırıyor

Doç. Dr. Dane Ediger, polenlerin sadece hapşırma veya göz kaşıntısı yapmadığını, bahar aylarında yoğun solunan polenlerin dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verdiğini belirtti.