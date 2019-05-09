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Adana'da yaşlı adamı otobüsten attılar

Yaşlı bir adam, özel halk otobüsünden zorla indirildi. Yere düşen adamın yardımına çevredekiler koşarken, şoför gaza basıp yoluna devam etti.

İHA | 09.05.2019 - 11:57..
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Polisevi Kavşağı'nda, 01 J 0154 plakalı özel halk otobüsünü kullanan şoför, yaşlı adamı otobüse almak istemedi ve zorla otobüsten indirdi.

ŞOFÖR HIZLI BİR ŞEKİLDE GİTTİ

Otobüsün kapısının önüne düşen yaşlı adamı görenler, duruma tepki gösterip şoföre bağırırken, şoför hızla olay yerinden uzaklaştı.

Adana’da halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü İZLE

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere, "Ramazan ayında yaşlılarımıza böyle mi davranacağız?" yorumları yapıldı.

Adana'da yaşlı adamı otobüsten attılar

Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adam yerden kaldırılarak, kaldırıma oturtuldu.

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