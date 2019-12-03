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Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi

Eşinden boşandıktan sonra aylık 150 lira nafaka ödemeye mahkum edilen ancak yatalak kalan adam, nafakayı ödeyemediği için 2 kez hapis cezası aldı.

İHA | 03.12.2019 - 12:33..
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Adana'da eşinden boşandıktan sonra aylık 150 lira nafaka ödemeye mahkum edilen, ancak bir süre sonra kanser hastalığına yakalandığı için yatalak kalan adam, nafakayı ödeyemediği için 2 kez hapis cezası kararı çıkınca esnaf arkadaşları sayesinde hapisten kurtuldu.

KEMİK KANSERİ OLDU

Boşanma aşamasındayken evden uzaklaştırma da alan Tozkoparan, kendi yaptığı evinden ayrılarak bir barakada yaşamak zorunda kaldı. Bir süre sonra mahkeme, eşlerin boşanmasına karar vererek kocaya ayda 150 lira nafaka ve 20 bin lira tazminat vermeye hükmetti. Ancak Tozkoparan, 2013 yılında boşanmasından bir süre sonra kemik kanserine yakalandı.

Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi


ESNAF YARDIM ETMİŞTİ

Seyyar tezgahta tatlı satarak geçinen Muzaffer Tozkoparan, kanser olunca çalışamaz hale geldi ve yatalak oldu. Tozkoparan, bu nedenle aylık 150 lira nafakayı ödeyemedi. Bunun üzerine 3 ay hapis cezası alan hasta adama, esnaf arkadaşları yardım etti. Tozkoparan'ın cezasını komşu esnaf ödeyerek, onu hapis cezasından kurtardı.

Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi

6 AYDIR NAFAKAYI ÖDEYEMİYOR

Ancak  son 6 aydır Tozkoparan aylık 150 liralık nafakayı ödeyemediği için yine hapse girmekle karşı karşıya. Tozkoparan, 7'si kız 8 çocuğunun da eşiyle boşandıktan sonra bir kez olsun evine gelmediğini söyledi. Kemik kanseri olup yatağa düşen Tozkoparan, evde tek başına ölümü bekliyor.

Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi

Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi

''BU HALDE NAFAKAYI NASIL ÖDEYEYİM''

Muzaffer Tozkoparan, kansere yakalandığı için çalışamadığını, bu nedenle de nafakayı ödeyemediğini belirterek, "Ben bu halde nafakayı nasıl ödeyim. Artık çalışamıyorum. Çalışırken bile çok zor ödüyordum. Ben bu halde 20 bin lira tazminat ödedim ona. Ama artık ödeyemiyorum. İki kez hapis cezası geldi, nafakayı ödeyemediğim için ancak esnaf arkadaşlarım ödedi de kurtuldum. Yine nafaka borcu birikiyor. Bu halde nasıl yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi

''8 ÇOCUĞUM VAR BİRİ KAPIMI ÇALMIYOR, BAKAN KİMSEM YOK''

Tozkoparan; 7'si kız 8 çocuk büyüttüğünü, bir kızının hemşire olduğunu, diğer çocuklarının da çalıştığını ancak birinin bile kapısını çalmadığını ifade ederek, "Ben onları seyyar satıcılık yaparak büyüttüm ama onlar ben yatalak olmama rağmen bir kez olsun beni ziyaret etmediler. Kapısı olmayan evde tek başıma kalıyorum. Kanser olduğum için belim kırıldı, kalkamıyorum. Bir bakanım yok." diye gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da yatalak kanser hastasının nafaka çilesi

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