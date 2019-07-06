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Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

2 gün önce satın aldığı otomobilinin hacizli olduğunu öğrenen Duran Turgut, kendisini aracın içine kilitledi.

DHA | 06.07.2019 - 12:10..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2 gün önce 15 bin liraya otomobil alan Duran Turgut, sabah işe giderken trafik polislerinin uygulamasından durduruldu.

Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu öğrenen Turgut, çevredeki kuru otları alarak otomobilin içine koydu.

Daha sonra Turgut kendisini araca kilitledi.

HACİZLİ ARABA ALAN ŞAHIS SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine trafik polisleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, elinde çakmak olan Turgut'u görünce itfaiye ekiplerini aradı. Eline aldığı sopayla camlara vuran Turgut, "Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım" dedi.

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kendisini yakalayan polislere öfkelenen Turgut, daha sonra aracını çalıştırarak çevredekilerin üzerine sürmek istedi. Polisler ise, ekip otolarını Turgut'un aracının çevresine park etti. Yaklaşık bir saat polise direnen Turgut, kendini görüntüleyen bir gazeteciye küfür ettiği sırada kapıyı açınca, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Sinir krizi geçiren Turgut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, aracı çekiciye yükleyerek emniyet otoparkına götürdü.

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

Adana'da yeni aldığı araç hacizli çıktı, deliye döndü

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