Adana’da yolcu otobüsleri kaza yaptı: 20 yaralı

Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Mersin istikametinde, otoyol içerisinde 27 YH 542 plakalı yolcu otobüs, 34 H 2903 plakalı otomobil, 68 DE 322 plakalı otomobil ile 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YOLCULAR KURTARILDI

Kaza yerine gelen itfaiye ve cankurtaran ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor, otoyol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı.