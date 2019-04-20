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Adana’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Ölü ya da yaralanan olmadığı olayda yolcular, araçtan inerek canlarını kurtardı.

İHA | 20.04.2019 - 11:09..
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Olay, Adana-Ankara-Pozantı otoyolunda, Gülek Tüneli civarında meydana geldi.

Otobüste çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı; yolcular kaçarak canını zor kurtardı.

OTOBÜS ADETA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sabaha karşı saat 05.30 sularında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular, aşağı inerek canlarını kurtardı. Yolcu otobüsü ise yangının büyümesiyle adeta alev topuna döndü.

Adana’da yolcu otobüsü alev alev yandı

YOLCULAR ZOR KAÇTI: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik polislerinin önlem aldığı otoyolda, itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, aynı firmaya ait başka bir otobüs yolcuları alarak, gidecekleri yere ulaştırdı.

Adana’da yolcu otobüsü alev alev yandı

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