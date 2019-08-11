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Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, anne ve babanın feryadı yürek dağladı.

AA | 11.08.2019 - 13:58..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde çadırda ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Suriyeli Garam Naif'e, raylardan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mersin-Adana seferi yapan yolcu treni çarptı.

Naif, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

ANNE VE BABASI FERYAT ETTİ

Haber üzerine olay yerine gelerek gözyaşı döken anne Ayşe İbrahim ve baba Muhammet Naif'i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

BİRÇOK ÇOCUĞA TREN ÇARPIYOR

Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede raylardan karşıya geçmeye çalışan çocuklara birçok kez tren çarptığını söyledi. İnşaatına başlanan alt geçidin tamamlanmadığına dikkati çeken Genç, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

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