Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Adana'nın Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde çadırda ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Suriyeli Garam Naif'e, raylardan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mersin-Adana seferi yapan yolcu treni çarptı.

Naif, olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE VE BABASI FERYAT ETTİ

Haber üzerine olay yerine gelerek gözyaşı döken anne Ayşe İbrahim ve baba Muhammet Naif'i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BİRÇOK ÇOCUĞA TREN ÇARPIYOR

Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede raylardan karşıya geçmeye çalışan çocuklara birçok kez tren çarptığını söyledi. İnşaatına başlanan alt geçidin tamamlanmadığına dikkati çeken Genç, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.