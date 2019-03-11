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Adana'da yüzleri maskeli şahıslar polisi alarma geçirdi

Adana Yüreğir'de yüzü maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlı kişilerin olduğu ihbarını alan polis, harekete geçti. Aramalara Terör Şube de katılırken, şahıslar ortadan kayboldu.

AA | 11.03.2019 - 09:22..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yüzlerinde maske, ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunan 5 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda asayiş ekibinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı ekipler sevk edildi.

Adana'da yüzleri maskeli şahıslar polisi alarma geçirdi

SOKAKLARIN DAR OLMASINDAN FAYDALANDILAR

Mahalleye ulaşan ekipler, ara sokaklarda arama yaptığı sırada şüphelilerle karşılaştı. Ekipleri görünce paniğe kapılan şüpheliler, sokakların dar olmasından faydalanarak silahlarla izlerini kaybettirdi. Bunun üzerine bazı ekipler, şüphelilerin gidebileceği evlerin bahçelerinde arama yaparken, bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Adana'da yüzleri maskeli şahıslar polisi alarma geçirdi

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin, çalışması sürüyor.

Adana'da yüzleri maskeli şahıslar polisi alarma geçirdi

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