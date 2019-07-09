Adana’da zincirleme trafik kazası :1 ölü, 7 yaralı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar mevkiinde kaza meydana geldi.

Ömer Faruk Orhan, idaresindeki otomobil ile sürücüleri henüz tespit edilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda otomobil şoförü Ömer Faruk Orhan olay yerinde yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan akrabası Elif Ayşe Derin ağır yaralandı.

DİĞER ARAÇTAKİ 6 KİŞİ YARALI KURTULDU

Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 6 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Adana’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü Ömer Faruk Orhan’ın cenazesi olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.









