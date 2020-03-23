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Adana'daki barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi

Aç kalan köpeklerin birbirini yediği görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

İHA | 23.03.2020 - 16:59..
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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan hayvan barınağında, aç kalan köpekler birbirlerini yedi.

Köpeklerin birbirlerini parçaladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

BARINAK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birbirlerini yiyen köpeklerin görüntülerinin ortaya çıkması sonucu Belediye Başka,nı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belediye yetkilileri  barınağa gelerek, yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi

"KÖPEKLER KAVGADAN DOLAYI BİRBİRİNİ YİYOR"

Veteriner Hekim Ali Çullu, köpeklerin birbirinlerini parçalamasına, “Bu hayvan ölümleri açlıktan dolayı değil, hayvanların sürü bazında yönetildikleri için kavgadan dolayı. Görüntü ne zaman çekildi bilmiyoruz. İçeriden bir personelin çektiğini düşünüyoruz." dedi.

Adana'daki barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi

"HAYVANLARIMIZI MAĞDUR ETMİYORUZ"

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, barınağa mama desteği verdiklerini belirterek, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz bu durumda bile sokak hayvanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Hayvanların açlıktan birbirine saldırdığı değil biri ölmüş diğeri parçalamışta olabilir. Fotoğraflarda var bunu hep birlikte gidermeye çalışacağız." dedi.

Adana'daki barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi

"EĞER BİR KUSUR VARSA DÜZELTECEĞİZ"

Kozan Belediyesi Başkanvekili Kenan Avan da yaptığı açıklamada, "Hayvanların barınakta çok olduğunu gördüm. Gerekli soruşturmayı başlattık. Eğer bir kusur varsa bunu düzelteceğiz. Eğer personelin kastı varsa hemen bunu da yerine getireceğiz.” dedi.

Adana'daki barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi

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