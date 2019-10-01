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Adana'daki darp olayı kameralara yansıdı

Sarıçam ilçesinde husumet yaşadığı Mustada M.'nin karşısına çıkan Muzaffer S. belinden çıkardığı tabanca genç adama iki el ateş etti.

İHA | 01.10.2019 - 09:59..
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Adana'da ilginç bir kavga kameralara yansıdı.

Muzaffer S. ile Mustafa M. daha önce bir olaya karıştı ve savcılıkta ifade verdi.

KENDİNİ SUÇLADIĞINI İFADE EDİP YOLUNU KESTİ

Daha sonra serbest kalan zanlılardan Muzaffer S., arkadaşı Mustafa M.'nin verdiği ifadede kendisini suçladığını ileri sürerek Çatalan Caddesi'nde yanında başka bir arkadaşı ile Mustafa M.'nin yolunu kesti.

Adana'daki darp olayı kameralara yansıdı ViDEO

Adana'daki darp olayı kameralara yansıdı

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Bir süre konuşan iki arkadaş daha sonra tartışmaya başladı. Bunun üzerine Muzaffer S. belinden çıkardığı tabanca ile Mustafa M.'ye iki el ateş etti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Muzaffer S.'nin arkadaşı B.S. de yere düşen yaralıya tekme atıp darp etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'daki darp olayı kameralara yansıdı

ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra yaralı hastaneye kaldırılırken, polis Muzaffer S. ile arkadaşını yakaladı. Silahı kullanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, arkadaşı tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.

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