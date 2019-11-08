Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve örgütler içinde çeşitli görevlerde bulunduğu iddia edilen 8'i yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL DERS VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Evlerinde örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilen şüpheliler arasında, DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders verip sohbet düzenlediği ve örgüt mensupları ile irtibat halinde olanların da bulunduğu öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan 9 kişinin emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.