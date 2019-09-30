taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6701
Euro
6.2065
Altın
1490.13
Borsa
105152.17
Gram Altın
271.672
Bitcoin
44139.35

Adana'daki saldırıyı yapanların kimlikleri açığa çıktı

Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı koyan iki teröristin kimliği belli oldu.

İHA | 30.09.2019 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde özel harekat servisi sabah saat 07.20 sıralarında üst geçit altından geçtiği sırada bomba patlatılmış, 1'i polis 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılıp durumları hafif olduğu için aynı gün taburcu edilmişti.

ÖZEL EKİP 150 KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEDİ

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hemen kriz masası oluşturup terörle mücadele şube müdürlüğünde çalışan deneyimli amir ve polislerden özel ekip oluşturdu. Bu özel ekip 24 saat geçmeden, yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıların terör örgütü MKLP üyesi aynı zamanda da terör olaylarından aranması olan Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın olduğunu tespit etti.

Adana'daki saldırıyı yapanların kimlikleri açığa çıktı

EVLERE ŞOK BASKIN YAPILIYOR

Polis yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların patlamanın olduğu yere yakın bir yer olan PTT Evleri Mahallesi'nde hücre evi kiraladıklarını da belirledi. Polis ayrıca zanlıların bombayı patlattıkları yerde keşif yaptığını da saptadı. Hücre evinin belirlenmesi sonucu eve baskın yapan ekipler, evde kimseyi bulamadı. Polis daha sonra zanlıların gidebileceğini tahmin ettiği 6 eve daha şok baskınlar yaptı ancak zanlıları bulamadı.

Adana'daki saldırıyı yapanların kimlikleri açığa çıktı

ZANLILARIN YAKALANMASI AN MESELESİ

Polis baskınlarına devam ederken zanlıların da olay yerine yakın yerlerdeki görüntüleri ortaya çıktı. iki zanlının tanınmamak için şapka takıp, hızlı adımlarla yürüyerek olay yerinde keşif yaptıkları görüldü. Polisin hem şehir içinde hem de şehir dışında birçok adrese baskın yaptığı, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğu da öğrenildi.

KAYYUMLAR NEDENİYLE YAPILMIŞ

Bu arada, geçtiğimiz cuma günü bir internet sitesinden terör olayını MLKP'nin üstlendiği ve saldırıyı da kayyumlar nedeniyle yaptığı ileri sürüldü.

Adana'daki saldırıyı yapanların kimlikleri açığa çıktı

Adana'daki saldırıyı yapanların kimlikleri açığa çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

236
Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

217
Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

97
Gürcistan vatandaşı isim benzerliğinden tutuklandı

Gürcistan vatandaşı isim benzerliğinden tutuklandı

89
Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

63
Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

33
Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir