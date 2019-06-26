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Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşlar kadar hayvanları da bunaltı.

DHA | 26.06.2019 - 15:09..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.30’da gölgede 39 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

GÖLGELİKLERDE SERİNLEDİLER

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti.

Sokak hayvanları parklardaki süs havuzlarında serinledi. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

Adana'daki sıcaklık zor anlar yaşattı

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