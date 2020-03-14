Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Adana'da polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

3 KİŞİ'DEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri Suriye uyruklu İbrahim Hac G., Wahad K. ve Hüseyin H.'yi gözaltına alınırken, Hüseyin H'nin adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu, 2 akrabasının DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandığı, bir kuzeninin de Suriye'de silahlı çatışmada öldüğü belirlendi.

Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, İbrahim Hac G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.