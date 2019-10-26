Adana'da üvey anne minik çocuğu öldüresiye dövdü

Adana'da, Yavuzlar Mahallesi'nde üvey annenin, şiddet göstermesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edilen minik çocuk, beyin kanaması geçirerek komaya girdi.

ÜZERİNE MOTOSİKLET DÜŞTÜĞÜ SÖYLENDİ

3 yaşındaki Nurcan Mustafa, üzerine motosiklet düştüğü söylenerek babası Cafer Mustafa ve üvey annesi Visal İbrahim tarafından, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANE KONTROLÜNDE DİŞ İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrolde çocuğun yüzünde, belinde, kolunda ve kafasında darp izleri olduğu, kolunda diş izleri olduğu ortaya çıktı. Darp izlerinin ise dün akşama ait olmadığı, birkaç günlük darp izleri olduğu belirtildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hasteneye kaldırılan küçük kız, beyin kanaması geçirdiği için hemen yoğun bakıma aldı. Komada olan kız için doktorun haber vermesi üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi.

ÇAPRAZ SORGU

Bunun üzerine polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer Mustafa ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim Mustafa (21), babaanne Fatma Azğir (56) gözaltına alındı. Alınan ilk ifadede çocuğun üzerine motosiklet düştüğünü söyleyen zanlılar, çapraz sorguda çocuğu üvey annenin dövdüğünü itiraf etti.



''SÜREKLİ AĞLIYORDU DARBETTİM''

Yapılan sorgulamada üvey anne; ifadesinde çocuğun sürekli ağladığını, eşine çocuğu doktora götürmesini istediğini ancak götürmediğini, çocuğun ağlamasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu bu nedenle çocuğu darbettiğini söyledi.

AİLE GÖZALTINA ALINDI

Olayda gözaltına alınan üvey anne, baba ile birlikte 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kız çocuğu ise Adana Şehir Hastanesi'nde, hayatta kalma mücadelesi veriyor.