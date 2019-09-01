Adanalı 12 kadın sapığa pusu kurup polise teslim etti

Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki sapık bir adam, kadınları sözle ve elle taciz etmeye başlayınca, mahallenin kadınları duruma müdahale etti.

KADINLAR İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Mahallede tacize uğrayan kadınların sayısının her gün artması ile kadınlar iş birliği yapmaya karar verdi.

Adana'da kadınlar 80 yaşındaki tacizciyi yakalayıp polise teslim etti ViDEO

KADINI ELLE TACİZ ETTİ

Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın, sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Mahalleye gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı.

POLİS ARACINA BİNDİRİLDİ

Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi.

"ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARTAMAZ OLDUK"

Kadınların tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.