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Adanalı baba pusetten düşen bebeğini son anda kurtardı

Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş, pusetten düşmek üzere olan 10 aylık bebeğini, havada yakaladı.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 15:21..
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Adana Seyhan'da market işleten 2 çocuk babası Mehmet Ali Durmuş’u, eşi Sinem Durmuş, Mahmut Poyraz ve 10 aylık kızları Enbiya ile ziyarete geldi. Bir anlık dalgınlıkla arabasında tek başına kalan Enbiya bebek, ayağa kalktı. Baş üstü düşmek üzere olan Enbiya bebeği, babası Mehmet Ali Durmuş’un dikkati kurtardı.

Pusetten düşen bebeğini havada yakaladı İZLE

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Enbiya bebeğin arabasından düşmek üzere olduğunu fark eden baba Mehmet Ali Durmuş, oturduğu yerden fırlayarak, pusetten düşen kızını havada tuttu. Babanın gösterdiği refleks, marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adanalı baba pusetten düşen bebeğini son anda kurtardı

"KURTARDIM"

Olayı anlatan Mehmet Ali Durmuş, çocuklarıyla ziyaretine gelen eşinin müşteriyle ilgilendiği sırada kızının pusetten bir anda düştüğünü belirterek, "Ölecek diye korktum, ok gibi fırladım kurtardım." dedi.

Anne Sinem Durmuş ise arkasını döndüğünde kızının düşmekte olduğunu gördüğünü anlatarak, "Ama eşim yetişti onunla gurur duyuyorum herkes süper baba diyor o olmasa ölebilirdi." diye konuştu.

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