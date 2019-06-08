Adanalı Fatih Liberyalı sevgilisi ile evlenmek istiyor

Adana'da oturan ve devlet hastanesinde bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli 34 yaşındaki Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan 25 yaşındaki Pinky M. Prosser ile tanıştı.

RESMİ KURUMLARA BAŞVURDU ANCAK NETİCE ALAMADI

Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak Pinky M. Prosser vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvurdu, ancak sonuçlanmadı.

"İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURACAĞIZ"

Yaklaşık 3 yıldır evlenmeyi beklediklerini belirten Fatih Öztürk, "Hayata tutunduğum en önemli şeylerinden biri Prosser ile tanışmam oldu. Bu benim için büyük bir mucize. İki ülkeye güven vereceğiz ve bu evliliğe sadık kalacağız. Güvenle iki ülke arasında dostluk köprüsünün kurulmasını istiyoruz." dedi.

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ERDOĞAN'DAN YARDIM TALEBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Öztürk, "Aramızda çok sıkı bir bağ oluştu. Biz evlilik kararı verdik fakat devletler arası vatandaşlık engeli olduğundan biz bir türlü birbirimize kavuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarına ihtiyacımız var. 3 yıldır resmi kurumlarla yazışmalarım var. Herhangi bir netice alamadım." diye konuştu.

AFİŞLE GEZDİ

Öte yandan Adanalı Fatih Öztürk, "Verin benim sevdiğimi" yazılı bir afiş hazırlayıp, sosyal medyada paylaşarak yardım istemişti.