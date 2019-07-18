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Adanalı genç misafirliğe gittiği evi soydu

Adana'da yaşayan B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'nin evine gitti. Burada arkadaşının 50 bin lira değerinde altın ve parasını çalan zanlı tutuklandı.

İHA | 18.07.2019 - 09:40..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde akılalmaz bir olay gerçekleşti. B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti.

ARKADAŞININ ALIŞVERİŞE GİTMESİNİ FIRSAT BİLDİ

Davet üzerine K.B., beraberinde arkadaşı Y.T. ile eve giderek B.H.'yi ziyaret etti. Ancak işte olanlar bundan sonra oldu.

B.H., K.B. ile alışveriş yapmak için semt pazarına gitt ve evde Y.T. tek kaldı. Y.T de masa üzerinde bulunan kasa anahtarını aldı. Ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı.

Adanalı genç misafirliğe gittiği evi soydu

BİR SÜRE SOHBET ETTİLER

Alışverişin ardından eve dönen B.H., K.B, Y.T. ile bir süre daha oturup sohbet etti. Daha sonra ise iki arkadaş B.H'nin evinden ayrıldı.

B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edince, arkadaşı K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı.

MAHKEME HIRSIZI TUTUKLADI

Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adanalı genç misafirliğe gittiği evi soydu

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