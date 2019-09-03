taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7886
Euro
6.335
Altın
1526.56
Borsa
98573.98
Gram Altın
285.238

Adanalı kadın birlikte yaşadığı adam tarafından dövüldü

Seyhan ilçesinde Kadriye A., bir süredir birlikte yaşadığı uyuşturucu bağımlısı G.Ç.'nin saldırısına uğradı. Darbedilen kadın, polise haber vererek G.Ç.'den şikayetçi oldu.

İHA | 03.09.2019 - 09:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Seyhan ilçesinde Kadriye A,. bir süredir G.Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak G.Ç., uyuşturucu kullandığı için Kadriye A.'ya şiddet uygulamaya başladı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİ MORARDI

Kadriye A.'nın, yediği dayaktan dolayı kolları ve vücudunun çeşitli yerleri morardı. Bunun üzerine şikayetçi olan Kadriye A., şahsın evden uzaklaştırma almasına neden oldu.

Adanalı kadın birlikte yaşadığı adam tarafından dövüldü

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Zanlı uzaklaştırma aldıktan sonra bu sefer de kadının ilk eşinden oğlunu A.D.'yi kışkırtarak, annesinin evine gönderip ölümle tehdit etmesine neden oldu.

Genç kadın, oğlunun kapıya zarar vermesine rağmen açmayarak Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) polise ulaştı.

Adanalı kadın birlikte yaşadığı adam tarafından dövüldü VİDEO

Adanalı kadın birlikte yaşadığı adam tarafından dövüldü

"ŞİKAYETÇİYİM"

Polis, hemen olay yerine gelerek kadını evdeki yeğenleriyle birlikte alıp polis merkezine götürdü. Genç kadın, "Birlikte yaşadığım erkek bir süre beni dövdü. Sonra arkadaşı ve eşi geldi. Onlar bizi ayırmaya çalışırken o ara silahını aldı. Silahtan çat çat ses geldi, arkadaşı üzerine atladı. Adam psikopat, esrar ve uyuşturucu kullanıyor. Olay olana kadar birlikte yaşıyorduk, beni dövünce şikayetçi oldum. Bugün de oğlumu gönderip beni tehdit etmesini sağladı. Oğlum da kapıya zarar verdi. Ben şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Adanalı kadın birlikte yaşadığı adam tarafından dövüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

211
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

71
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

69
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

152
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

37
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

56
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir