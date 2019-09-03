Seyhan ilçesinde Kadriye A,. bir süredir G.Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak G.Ç., uyuşturucu kullandığı için Kadriye A.'ya şiddet uygulamaya başladı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİ MORARDI

Kadriye A.'nın, yediği dayaktan dolayı kolları ve vücudunun çeşitli yerleri morardı. Bunun üzerine şikayetçi olan Kadriye A., şahsın evden uzaklaştırma almasına neden oldu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Zanlı uzaklaştırma aldıktan sonra bu sefer de kadının ilk eşinden oğlunu A.D.'yi kışkırtarak, annesinin evine gönderip ölümle tehdit etmesine neden oldu.

Genç kadın, oğlunun kapıya zarar vermesine rağmen açmayarak Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) polise ulaştı.

Adanalı kadın birlikte yaşadığı adam tarafından dövüldü VİDEO

"ŞİKAYETÇİYİM"

Polis, hemen olay yerine gelerek kadını evdeki yeğenleriyle birlikte alıp polis merkezine götürdü. Genç kadın, "Birlikte yaşadığım erkek bir süre beni dövdü. Sonra arkadaşı ve eşi geldi. Onlar bizi ayırmaya çalışırken o ara silahını aldı. Silahtan çat çat ses geldi, arkadaşı üzerine atladı. Adam psikopat, esrar ve uyuşturucu kullanıyor. Olay olana kadar birlikte yaşıyorduk, beni dövünce şikayetçi oldum. Bugün de oğlumu gönderip beni tehdit etmesini sağladı. Oğlum da kapıya zarar verdi. Ben şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.