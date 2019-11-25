Adanalı kadınlardan şiddete karşı etkinlik

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Adana'nın Ceyhan İlçe Belediyesi bir etkinlik gerçekleştirdi.

Cinayete kurban giden kadınlar için Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü'nce verilen panel ise ilginç görüntülere sahne oldu.

KEFENLİ KADINLAR

Panelde yıl içinde Çukurova bölgesinde öldürülmüş 33 kadının isimlerinin ve öldürülmelerinin sözde sebeplerinin yer aldığı utanç sergisi açılırken, Kadın ve Aile İşleri Müdürü Aslı Cirit Konar’ın da içlerinde bulunduğu 6 kadın, kanlı kefen giyip hep bir ağızdan şiddeti kınadı.

HAYKIRARAK ŞİDDETE TEPKİ

Kefenli 6 kadın, "Sadece son bir yılda, her on günde bir, bir kadın, üstelik komşun olan bir kadın öldürüldü. Seninle aynı pazara gittim. Aynı parkta oynattık çocuklarımızı. Aynı kırmızı ışıkta bekledik. Ve şimdi sen güneşin altında ısınırken, ben kara toprak altında üşüyorum. Bizi unutmayın.” cümlelerini bağıra bağıra söyledi.

MEZAR ZİYARETİ

Aynı kadınlar, kefenli açıklamanın ardından 11 Eylül’de eski eşi tarafından öldürülen Lütfiye Yüksel’in mezarını ziyaret etti.

MAÇTA PANKART

Bu arada Ceyhan Belediyesi kadın personelleri ise 24 Kasım Pazar Günü Ceyhan Şehir Stadyumu’nda gerçekleşen Ceyhanspor-İskenderunspor maçında, “Şiddetin nedeni olmaz, cinayetin bahanesi olmaz” yazılı pankartı sahada açarak, kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına tepki gösterdi.