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Adanalı okul ve cami hırsızı yakalandı

Şehirde 3 okul ve 3 camiden toplam 37 musluk çalan hırsız, kısa sürede yakayı ele verdi.

İHA | 17.10.2019 - 10:30..
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Adana'da cami ve okul hırsızı kısa sürede yakayı ele verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Harsızlık Büro Amirliği dedektifleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

37 MUSLUĞU ÇALDI

3 okul ve 3 camiden toplam 37 musluk çalındığı ihbarıyla bir çalışma başlatıldı.

Adanalı okul ve cami hırsızı yakalandı


GÜVENLİK KAMERALARINA ULAŞILDI

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği Çukurova ilçesindeki mahallelerde bulunan okul ve camilerde araştırma yapan polis hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis izlediği görüntüde, okul ve cami bahçelerine girip musluklara tekme atarak kırıp çalan kişinin Yavuzhan B. olduğunu saptadı. Polis bunun üzerine Yavuzhan B.'yi evine baskın yaparak gözaltına aldı.

Adanalı okul ve cami hırsızı yakalandı

HURDACILARA VERİYORDU

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının, muslukları hurdacılara sattığını söylediği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuzhan B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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