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Adanalı sürücü motosikletinin önüne pervane taktı

İlde hissedilen hava sıcaklığının 47- 48 dereceyi bulmasıyla bunalan sürücü, motosikletinin ön kısmına pervane takarak serinlemeye çalıştı.

DHA | 02.06.2019 - 18:15..
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Adana'da nemin etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 47-48 dereceyi bulmasıyla serinlemek için çözüm arayan Adanalılar genellikle park ve çay bahçelerinde dinlenmeyi seçerken motosikletiyle hareket halinde olan sürücü, aracının ön kısmına pervane takarak yoluna devam etti.

Adanalı sürücü motosikletinin önüne pervane taktı

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü bir yandan da dönen pervanenin rüzgarından serinlemeye çalıştı. Öte yandan  tek kişilik motosikleti arkasındaki plastik sandalye ile iki kişilik yapması da diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

Sıcaktan bunalan Adanalı İZLE



Adanalı sürücü motosikletinin önüne pervane taktı

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