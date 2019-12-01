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Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Erol G., uyuşturucu almak için annesinden para istedi. Anne Durdu G. oğluna para vermeyince Erol G. cinnet getirdi ve annesinin ölümüne neden oldu.

İHA | 01.12.2019 - 14:08..
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Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., adeta dehşet saçtı.

EVİN CAMLARINI KIRDI

Bağımlı Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı.

Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

Tartışmanın üzerine Durdu G.’nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü. Durdu G., Erol G.’nin sakinleştiğini düşünerek dün evine döndü.

Erol G., yine annesinden uyuşturucu parası istedi ancak olumsuz yanıt alınca kavga çıkardı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle tartışma son buldu.

Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

YÜKSEK DOZDA AĞRI KESİCİ ALINCA HASTANEYE GÖTRÜLDÜ

Akşam saatlerinde Erol G., diş ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca Durdu G., ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Erol G.’nin yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, onu hastaneye götürdü.

Tedavi edildikten sonra gece saatlerinde eve gelen Erol G., annesiyle uyuşturucu parası yüzünden yeniden kavga etti. Komşuların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

BAŞINA SERT CİSİMLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bugün sabah saatlerinde ise Erol G., Karslılar Mahallesi’ndeki ablasının evine giderek para istedi. Kardeşinin şüpheli hareketleri üzerine ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeşi, annesi Durdu G.’nin kanlar içinde yatakta yattığını gördü.

İsmi açıklanmayan kardeş, durumu sağlık ve polise haber verdi. Kardeşleri, Erol G.’yi Cumhuriyet Polis Merkezi’ne teslim etti. Evde çalışma yapan polis ekipleri, Durdu G.’nin başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Erol G., ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürülürken, Durdu G.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri de daha önce Erol B.’nin uyuşturucu parası yüzünden defalarca annesiyle kavga ettiği, komşularının da mallarına zarar verdiğini öne sürdü.

Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

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