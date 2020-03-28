taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Adanalılar korona korkusundan dolayı mangaldan vazgeçti

Koronavirüsle mücadele kapsamında, piknik alanlarında toplu olarak bulunmanın yasaklanmasının, sokaklar boş kaldı.

İHA | 28.03.2020 - 15:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün önlemler alınmaya devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında hafta sonu piknik alanları kapalı olurken, hafta içi toplu şekilde dolaşılması yasaklandı.

MANGALDAN VAZGEÇİP, EVLERİNDE OTURDULAR

Adana'da geçen hafta mangal yapan vatandaşlar, yeni yasağın ardından evlerinden çıkmamaya başladı.

Adnan Menderes Bulvarı girişi kontrollerin sağlanması adına kapatılırken, havadan drone ile yapılan çekimde araç sayısının az olduğu görüldü.

Korona korkusu mangal tutkusunu yendi

"BİZ SAĞLIK ÇALIŞANIYIZ"

Denetimler sırasında bulvardaki kamelyalarda piknik yapan 3 kişiyi ekiplerin uyarmasının ardından şahıslar, ‘Biz sağlık çalışanıyız, hastaneden çıktık’ dedi.

Adanalılar korona korkusundan dolayı mangaldan vazgeçti

Adanalılar korona korkusundan dolayı mangaldan vazgeçti

Adanalılar korona korkusundan dolayı mangaldan vazgeçti

Adanalılar korona korkusundan dolayı mangaldan vazgeçti

İlginizi Çekebilir
Antalya'da, kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, darbedildi
Kız arkadaşı ve kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından başına taşla vurulan şahsın daha sonra parasını ve cep telefonunu çalan çift tutuklandı.
Şehirler arası seyahat edeceklere sağlık kontrolü
Vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.
Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verdi
Antalya'da, kaçak elektrik kullanan Ahmet B., yan binaya hat çekmeye gelen görevlilerin aracını, kendisinin hattını keseceklerini düşünerek ateşe verdi.
Konya'da 142 bin maske ele geçirildi
Polis ekiplerince koronodan dolayı 142 bin maskeyi stok yapan şahsın deposuna operasyon düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1069
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
603
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1132
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
249
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
98
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
93
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
310
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir