Adanalılar korona korkusundan dolayı mangaldan vazgeçti

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün önlemler alınmaya devam ediyor.
Salgınla mücadele kapsamında hafta sonu piknik alanları kapalı olurken, hafta içi toplu şekilde dolaşılması yasaklandı.
MANGALDAN VAZGEÇİP, EVLERİNDE OTURDULAR
Adana'da geçen hafta mangal yapan vatandaşlar, yeni yasağın ardından evlerinden çıkmamaya başladı.
Adnan Menderes Bulvarı girişi kontrollerin sağlanması adına kapatılırken, havadan drone ile yapılan çekimde araç sayısının az olduğu görüldü.
Korona korkusu mangal tutkusunu yendi
"BİZ SAĞLIK ÇALIŞANIYIZ"
Denetimler sırasında bulvardaki kamelyalarda piknik yapan 3 kişiyi ekiplerin uyarmasının ardından şahıslar, ‘Biz sağlık çalışanıyız, hastaneden çıktık’ dedi.