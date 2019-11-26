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Adanalılar mandalinalar para etmeyince ağaçları söktü

Erkenci cins mandalina para etmeyince, üretici, ağaçlarını kömür yapılmak üzere kesti.

İHA | 26.11.2019 - 16:37..
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Adana’da yetişen ve Kasım ayında piyasaya sürülen satsuma cinsi mandalinalar para etmeyince, üretici, yeni çeşitler dikmek için 70 dönümlük bahçedeki ağaçlarını keserek kömür yapılmak üzere sattı.

"BİR TÜRLÜ BU MEYVE PARA ETMEDİ"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ‘satsuma’ cinsi mandalinanın kilogram fiyatının 10 yıldır artmadığını belirterek, “Bir türlü bu meyve para etmedi. Bunu alan tüccarda ağacın eteklerindeki meyveleri kesti ve üst kısmında ürün bıraktı. Bu narenciye ürünü para etmediğinden dolayı istediği kadar para kazanamamakta. Çiftçimiz bu bahçeyi söküp yenileme yapacak. Para eden yeni cins mandalina ekecek” ifadelerini kullandı.

Adanalılar mandalinalar para etmeyince ağaçları söktü

"BAHÇELERİN ÇOĞU KESİLİYOR"

Doğan, “Şuan her ağaçta 40 ile 60 kilogram arasında meyve var ama meyveler yukarıda. Oraya da işçi çıkması maliyet hep. Çiftçimiz de ağacı kesip yeni cins meyve ekmeye başlayacak. Kilosu 70 kuruşa satılan meyve ile kilosu 2 liraya satılan meyvenin bütün girdi fiyatları aynı. Bu cins bahçelerin çoğu sökülmekte. Pek çiftçiye kazanç sağlamamakta” diye konuştu.

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