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Adanalılar su baskınına uykuda yakalandılar

2 gündür süren şiddetli yağış nedeniyle bazı vatandaşlar, uyurken su baskınına yakalandı.

İHA | 25.12.2019 - 16:03..
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Adana’da kent genelinde pazartesi akşamından bu yana devam eden şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Levent ve Özgür mahallelerinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su altında kaldı.

Özgür Mahallesi 2339 Sokak’ta oturan vatandaşlar da gece saat 03.00 sıralarında su baskınına yakalandı. Birçok mahalleli gece sıcak yatağında yatarken su altında kaldıklarını söyleyerek, büyük mağduriyet yaşadı.

Gün içerisinde mahalleye gelen belediye ekiplerinin suyu bir miktar çekmesiyle temizliğe başlayan mahalleli, evlerinin içine su girmesin diye de kapılarının girişine kum çuvalı ve briket koydu.

"GECE 03.00'TE SESE UYANDIM"

Mahalle sakinlerinden Leyla Çetin, komşularının su baskınına maruz kaldığını belirterek, “Gece 03.00’te sese uyandım. Baktık ki komşumuzun evinin içi su dolmuş. O saatten beri ona yardım etmeye çalışıyoruz. Kendisinin 3 çocuğu var diye onları alıp annesinin yanına gitti mecburen. Biz temizliyoruz evini.” diye konuştu.
Evin Ayaz ise “Uyuyorduk. Ne olduysa gece 03.00'ten sonra oldu. Gözümüzü açtık, su içindeydik. Çoluk çocuk hastaneye gittik. Mağdur olduk hep. Ben sabaha kadar ağladım hep. Yetkililerden bize bir el atsın istiyorum. Pazar günü koltuklarımı yıkattırdım daha üzerine oturamadan su bastı.” ifadelerini kullandı.


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