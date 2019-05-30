taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8773
Euro
6.5529
Altın
1288.6
Borsa
90011.62
Gram Altın
243.607

Adanalılar yaralı polisleri güneşten korudu

Motosikletli iki polisin ticari taksiyle çarpışması sonucu yaralandığı kaza sonrası çevredekiler, yerde ambulans bekleyen polisleri karton ve şemsiyeyle korumaya çalıştı.

İHA | 30.05.2019 - 22:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana 'da ticari taksiyle çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

Vatandaşlar yerdeki polisleri güneşten korumak için çaba sarf etti.

Adanalılar yaralı polisleri güneşten korudu

Ulaş Özaslan yönetimindeki ticari taksi ile yunus timinde görevli Mesut Şafak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Adanalılar yaralı polisleri güneşten korudu

Kazada motosiklet sürücüsü Şafak ile arkadaşı Halil Özkale yaralandı.Yaralı polislere çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı polislere vatandaşlardan 'güneş koruması' VİDEO

Adanalılar yaralı polisleri güneşten korudu

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yerde ambulansın gelmesini bekleyen yaralı polisleri vatandaşlar, güneşten karton ve şemsiyeyle korudu.Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza yerine gelerek yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

1054
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

824
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

865
Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

380
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

616
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

373
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir