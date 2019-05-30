Adanalılar yaralı polisleri güneşten korudu

Adana 'da ticari taksiyle çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

Vatandaşlar yerdeki polisleri güneşten korumak için çaba sarf etti.

Ulaş Özaslan yönetimindeki ticari taksi ile yunus timinde görevli Mesut Şafak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şafak ile arkadaşı Halil Özkale yaralandı.Yaralı polislere çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı polislere vatandaşlardan 'güneş koruması' VİDEO



POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yerde ambulansın gelmesini bekleyen yaralı polisleri vatandaşlar, güneşten karton ve şemsiyeyle korudu.Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza yerine gelerek yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.