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Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

Kozan ilçesinde Adanalı vatandaşlar, 00.00'da sokağa çıkma yasağının bitmesi ile birlikte şırdancılara akın etti.

İHA |
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Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

Adana’nın sembol yemeklerinden olan şırdan dolması 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Adanalı vatandaşların ilk durak yeri oldu. Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar Şırdan ve kokoreç almak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Polis ekipleri yoğunluğun olduğu şırdancı da vatandaşları sosyal mesafenin korunması yasaklara uyulması için uyardı.

Yöresel lezzet olan şırdan dolması Adana’lı vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep görüyor.

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

DAKİKALAR İÇİNDE 200 ŞIRDAN TÜKENDİ

Şırdan işletme sahibi Murat Mercan yasak başladığı gün sipariş gelmeye başladığını ve 200 şırdanın dakikalar içinde tükendiğini belirterek "Yasaklar başladıktan sonra 2 gün öncesinden sipariş almaya başladık. Beklemekte olanlar var. Günlük 200 Şırdan satıyorduk. Şuan ek 100 tane daha yaptırıyoruz. Siz evde kalın biz ayağınıza kadar getiriyoruz. Sosyal mesafeyi koruyun inşallah bugünlerin hepsi geçecek. Adanalılar her istediği zaman şırdanlarını yiyebilecek” dedi.

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

"SANKİ NİYETLİYDİK"

Vatandaşlardan Samet Özkan, "Şırdan bizim vazgeçilmezimiz. Sanki niyetliydik yasak kalması ile birlikte oruç açma edasıyla geldik. Sakatat vazgeçilmezimiz” dedi.

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Şırdan almaya gelen Lütfi Beçik ise "Virüs belasından kurtulmak temennisi ile, sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adana’mızın sembol yiyeceği şırdanı yemeğe geldik. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair inanışımız var. Şuan Kozan’dayız. Memleketimiz güzel. Sağlık bakanımıza da emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

Adanalılar, yasak kalkar kalkmaz şırdancıya koştu

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