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Adanalılara şırdan yetmedi

Şırdanın fiyatı 12 TL'ye kadar yükseldi. Piyasada kesimin azalması nedeniyle şırdan kıtlığı başladı.

İHA | 25.02.2020 - 08:59..
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Adana'lıların vazgeçemediği şırdanda kıtlık yaşanıyor...

Kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının fiyatları, canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle fahiş fiyat artışı meydana geldi.

Adanalılara şırdan yetmedi

ŞIRDAN ARIYORLAR

İlde lokantalar, talebe yetişmek için Türkiye’nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor.

Piyasada şırdan kıtlığı olduğunu anlatan lokantacılar, "Çiğ şırdanın fiyatı 8 TL’ye kadar yükseldi. Şırdancılar talebe yetişebilmek için 81 kente saldırıyor. Piyasada üretim olursa, çiftçiye destek olursa düzelir" dedi.

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