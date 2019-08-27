Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adana’nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor.

Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük 50 ile 60 bin şırdan ise Adana’ya yetmiyor.

"ŞIRDAN ÇOK DEĞERLENDİ"

Şırdancı Emin Kertiş, tanıtımın çok iyi yapıldığını ve satışların bu sebepten dolayı arttığını belirterek, şehir dışına ve ülke dışına şoklayarak şırdan gönderdiklerini söyledi. Kertiş, az kesim olduğu için sakatat fiyatlarının son 2 yılda yüzde 50 arttığını belirterek, “Adanalılar bunu çok bol miktarda tüketiyorlar. Bunun bütün tanıtımlarını yapıyoruz. Adana’da düzenlenen Lezzet Festivalinden sonra şırdanı oldukça fazla satmaya başladık. İnsanlar talep gösteriyorlar. Sakatatın biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz. Kesim az olduğu için şırdan çok değerlendi." diye konuştu.

"TANESİ 11 LİRADAN 4 BİN ŞIRDAN"

Tanesi 11 TL’den günde ortalama 4 bin şırdan sattığını söyleyen Kertiş, “Adana’da 50, 60 bin şırdan tüketiliyor. Türkiye’deki bütün mezbaha nelerde kesilen koyunların şırdanları Adana’ya gelir ve bunu biz tüketiyoruz. Türkiye’de de yayılmaya başladı ve insanlar severek tüketiyorlar. Şırdan hakkındaki ön yargıda oldukça kırılmaya başladı. Çok lezzetli bir yiyecek bu. Bir tane şırdan 11 lira. Kazan kazan satıyoruz. Her bir tencere 500 tane alıyor ve 7-8 kazan satıyoruz. Her geçen gün sayımız artıyor. Adana gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor ve bu konuda Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür ederim” dedi.

"7 GÜN 24 SAAT YENECEK YEMEK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alıravcı ise şırdanı tescillemek için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Şırdanı tescillendirmek istiyoruz. Bunun Türkiye genelinde 7 gün 24 saat yenecek yemek haline getirmek istiyoruz. 8 ürün ile ilgili tescil almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.