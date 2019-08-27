taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8386
Euro
6.4888
Altın
1531.7
Borsa
96862.3
Gram Altın
287.896

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adanalılar, akşamdan sabahın ilk saatlerine kadar 50 ile 60 bin arasında şırdan tüketiyor.

İHA | 27.08.2019 - 11:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana’nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor.

Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük 50 ile 60 bin şırdan ise Adana’ya yetmiyor.

"ŞIRDAN ÇOK DEĞERLENDİ"

Şırdancı Emin Kertiş, tanıtımın çok iyi yapıldığını ve satışların bu sebepten dolayı arttığını belirterek, şehir dışına ve ülke dışına şoklayarak şırdan gönderdiklerini söyledi. Kertiş, az kesim olduğu için sakatat fiyatlarının son 2 yılda yüzde 50 arttığını belirterek, “Adanalılar bunu çok bol miktarda tüketiyorlar. Bunun bütün tanıtımlarını yapıyoruz. Adana’da düzenlenen Lezzet Festivalinden sonra şırdanı oldukça fazla satmaya başladık. İnsanlar talep gösteriyorlar. Sakatatın biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz. Kesim az olduğu için şırdan çok değerlendi." diye konuştu.

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

"TANESİ 11 LİRADAN 4 BİN ŞIRDAN"

Tanesi 11 TL’den günde ortalama 4 bin şırdan sattığını söyleyen Kertiş, “Adana’da 50, 60 bin şırdan tüketiliyor. Türkiye’deki bütün mezbaha nelerde kesilen koyunların şırdanları Adana’ya gelir ve bunu biz tüketiyoruz. Türkiye’de de yayılmaya başladı ve insanlar severek tüketiyorlar. Şırdan hakkındaki ön yargıda oldukça kırılmaya başladı. Çok lezzetli bir yiyecek bu. Bir tane şırdan 11 lira. Kazan kazan satıyoruz. Her bir tencere 500 tane alıyor ve 7-8 kazan satıyoruz. Her geçen gün sayımız artıyor. Adana gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor ve bu konuda Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür ederim” dedi. Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

"7 GÜN 24 SAAT YENECEK YEMEK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alıravcı ise şırdanı tescillemek için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Şırdanı tescillendirmek istiyoruz. Bunun Türkiye genelinde 7 gün 24 saat yenecek yemek haline getirmek istiyoruz. 8 ürün ile ilgili tescil almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Adanalılar günde 60 bin şırdan yiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

200
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

121
İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

85
Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

69
G7 Zirvesi sona erdi

G7 Zirvesi sona erdi

32
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

28
İsrailli bakan, seçim öncesi Türkiye üzerinden oynuyor

İsrailli bakan, seçim öncesi Türkiye üzerinden oynuyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir